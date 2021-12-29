Самолет Москва – Якутск совершил вынужденную посадку в Тюмени

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Самолет, летевший из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Тюмени. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы аэропорта прибытия.

Речь идет о рейсе, который выполняет самолет авиакомпании S7. Лайнер был вынужден изменить курс из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

"(Самолет. – Прим. ред.) сел в Тюмени, в Якутске ожидается, предварительно, в 16:00 (10:00 по московскому времени. – Прим. ред.)", – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Ранее самолет, выполняющий рейс из Москвы в Якутск, совершил вынужденную посадку в Хабаровске. Причиной стала непогода в пункте назначения.