Кабмин направит свыше 285 млн руб на внедрение ИТС в регионах РФ

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Российское правительство направит более 285 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах страны. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В сообщении указано, что ИТС позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повышают безопасность на дорогах. Распоряжение о внедрении систем в российских регионах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства направят в Чувашию, Чечню, Дагестан, Архангельскую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую области. На сайте кабмина написано, что эти субъекты РФ заявили о потребности в дополнительном финансировании.

Всего в этом году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионах в федбюджете предусмотрено свыше пяти миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин планирует повысить первоначальный взнос по программам льготной и семейной ипотек, чтобы регулировать выдачу. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на данный момент российское правительство принимает "некоторые меры по увеличению первоначального взноса".