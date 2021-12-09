Зарегистрироваться в Face Pay теперь можно через приложение "Московский транспорт"

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
У пассажиров появилась возможность зарегистрироваться в Face Pay для оплаты поездок при помощи системы распознавания лица через приложение "Московский транспорт". Об этом рассказали в столичном Дептрансе.
Пассажиры, скачавшие приложение, должны пройти авторизацию по номеру телефона, а после выбрать пункт "Сдать биометрию" и привязать карту. После этого они смогут оплачивать проезд с помощью Face Pay.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что системой Face Pay пользуются около 45 тысяч пассажиров. Он напомнил, что оплату проезда по биометрии запустили в метро полтора месяца назад.
Заммэра подчеркнул, что технология Face Pay является абсолютно надежной. Оплату с помощью биометрии Ликсутов сравнил с привязыванием банковской карты в приложении для оплаты покупок.
До этого россиянам объяснили принцип работы системы Face Pay. Власти Москвы утверждают, что попасть в подземку по чужой фотографии не получится, поскольку камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. Эксперты же предупреждают, что при расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников.
Еще 52 турникета подключили для оплаты по Face Pay в метро Москвы
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