Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится с 10 ноября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 10 по 24 ноября поезда Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) проследуют по измененному графику. Об этом сообщается в телеграм-канале магистрали.

10 и 11 ноября в Икше заменят стрелочный перевод. В период с 22:00 до 06:00 движение по первому главному пути будет закрыто.

"С 15 по 24 ноября уложим в Орудьеве и Власове по 1 150 метров второго главного пути, а в Лебзине – стрелочные переводы для устройства разъездов", – говорится в сообщении.

В связи с ремонтными работами ряд поездов дальнего следования будут курсировать от и до Лобни. На участках движение будет временно приостанавливаться.

Между тем с 10 по 12 ноября изменится график движения поездов на МЦД-2. На всем диаметре будут увеличены интервалы движения до 1 часа, на Курском и Рижском направлениях интервалы повысят до 40 минут. Изменения в движении объяснили переустройством контактной сети на участке Щербинка – Подольск.



График движения поездов МЦД-2 изменится 10–12 ноября