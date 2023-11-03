Расписание поездов в Рязанской и Московской областях изменится с 7 ноября

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Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится с 7 ноября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).

Расписание пригородных поездов изменится на время ремонтно-путевых работ на нескольких участках МЖД.

Сообщается, что на перегоне Рязань–1 – Листвянка железнодорожники уложат бесстыковые пути, что позволит снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки. Кроме того, на участке Перевлес – Листвянка, на перегонах Ушинский – Шилово и Листвянка – Лесок будут проведены работы по модернизации контактной сети.

"Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у некоторых пригородных поездов, курсирующих между станциями Рязань–1 и Рыбное, Гавердово, Ясаково, Узуново, Сасово, а также Шилово – Касимов, Сасово – Шилово изменится время отправления и прибытия", – заявили в МЖД.

Ранее стало известно, что движение на некоторых московских улицах изменится в длинные выходные – с 4 по 6 ноября. Также в эти дни поезда МЦД начнут ходить по новому графику. Часть составов отменят, а интервалы движения местами увеличат до часа.