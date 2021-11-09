Стало известно о заметном снижении стоимости зимних авиабилетов

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Сервис OneTwoTrip заявил о снижении стоимости авиабилетов с вылетом в декабре и начале января, сообщает "Газета.ру".
Средняя стоимость авиабилета по стране на ближайшую зиму составляет 4,5 тысячи рублей. Годом ранее этот показатель был равен 5,2 тысячи рублей, а еще за год до этого – 6,7 тысячи рублей. Средняя стоимость билета на самолет за границу также снизилась и теперь составит 9,7 тысячи рублей против 13,4 тысячи рублей в 2019 году.
По данным сервиса, большинство заказов (91,5%) на вылет в период с декабря 2021 года по 9 января 2022 года оформили по России. В десятку городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар. Также востребованы перелеты в Калининград, Уфу, Екатеринбург, Махачкалу и Казань.
Среди зарубежных направлений наибольшим спросом пользуются Стамбул, Ереван, Кишинев, Анталья, Будапешт, Баку, Дубай, Душанбе, Гюмри и Худжанд.
В 2021 году среди популярных направлений заметнее всего снизилась средняя цена за билет в Сочи (на 24% – до 4 100 рублей), Махачкалу (на 23% – до 3 300 рублей), Минеральные Воды (на 17% – до 3 800 рублей) и Уфу (до 3 900 рублей).
Ранее сообщалось, что россияне выкупили почти все туры на курорты Египта на ближайшие две недели.
Эксперты сообщили о возможном подорожании авиабилетов
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