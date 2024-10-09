Honda отзовет 1,7 млн автомобилей в США из-за проблемы с рулевым механизмом

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Корпорация Honda Motor отзывает 1,7 миллиона машин в Соединенных Штатах из-за проблемы с рулевым механизмом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По информации управления, отзыв касается некоторых моделей, в том числе Civic Type R, Civic Hatchback, Acura Integra и CR-V, начиная с 2022 года. Рулевой механизм в этих автомобилях может иметь производственные дефекты, которые затрудняют управление транспортом и увеличивают риск аварий и травм.

Владельцам этих машин предложено посетить авторизованного дилера Honda, чтобы устранить неисправности, уточнило Market Watch.

Ранее ООО "Тойота Мотор" отзывало в России 3 864 автомобиля японской Toyota из-за возможных проблем в работе механизма трансмиссии.

Отзыву подлежали модели Toyota LC 300, LX 500D, LX 600, реализованные с конца сентября 2021 года по сегодняшний день. Выявленный дефект может спровоцировать непреднамеренное движение автомобиля вперед и повысить риск ДТП.