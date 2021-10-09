На БКЛ завершена проходка тоннеля протяженностью 500 метров – Бочкарев

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Проходка очередного тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) завершилась в столице. Речь идет об однопутном тоннеле между станцией "Каширская" и переходной камерой у станции "Кленовый бульвар". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.
"Шестиметровый тоннелепроходческий щит "Ольга" прошел однопутный тоннель протяженностью порядка 500 метров между станцией "Каширская" и переходной камерой у станции "Кленовый бульвар", – рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.
Глава столичного Стройкомплекса отметил, что работы велись на глубине от 4 до 24 метров в условиях плотной городской застройки, в том числе и под территорией музея-заповедника "Коломенское".
"На сегодняшний день тоннелепроходка на БКЛ завершена на 97%, а общая строительная готовность линии составляет 88%", – добавил Бочкарев.
В свою очередь гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что проходка участка осуществлялась в смешанных грунтах: преимущественно в мелких песках и суглинках. Он подчеркнул, что работы на части пути, проходящего в технической зоне действующей Замоскворецкой линии метро, велись с осторожностью и с соблюдением необходимых инструкций.
Кравцов напомнил, что сейчас работы на БКЛ продолжают четыре щита-гиганта.
Ранее сообщалось, что по Большой кольцевой линии будут ездить только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов, оборудованных USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.
Москва готовится к запуску Большой кольцевой линии метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: