На БКЛ завершена проходка тоннеля протяженностью 500 метров – Бочкарев

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Проходка очередного тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) завершилась в столице. Речь идет об однопутном тоннеле между станцией "Каширская" и переходной камерой у станции "Кленовый бульвар". Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.

"Шестиметровый тоннелепроходческий щит "Ольга" прошел однопутный тоннель протяженностью порядка 500 метров между станцией "Каширская" и переходной камерой у станции "Кленовый бульвар", – рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Глава столичного Стройкомплекса отметил, что работы велись на глубине от 4 до 24 метров в условиях плотной городской застройки, в том числе и под территорией музея-заповедника "Коломенское".

"На сегодняшний день тоннелепроходка на БКЛ завершена на 97%, а общая строительная готовность линии составляет 88%", – добавил Бочкарев.

В свою очередь гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что проходка участка осуществлялась в смешанных грунтах: преимущественно в мелких песках и суглинках. Он подчеркнул, что работы на части пути, проходящего в технической зоне действующей Замоскворецкой линии метро, велись с осторожностью и с соблюдением необходимых инструкций.

Кравцов напомнил, что сейчас работы на БКЛ продолжают четыре щита-гиганта.

Ранее сообщалось, что по Большой кольцевой линии будут ездить только самые новые поезда "Москва-2020". После открытия всех участков БКЛ по ней запустят более 100 составов, оборудованных USB-зарядками, датчиками дыма, интерактивными дисплеями для навигации и климатическими установками с обеззараживанием воздуха.

