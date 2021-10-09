В трех российских регионах остановили полеты в малые аэропорты – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") приостановила полеты в Алтае, Томской области и Забайкальском крае из-за новых требований по безопасности, сообщает РБК со ссылкой на владельца перевозчика Андрея Богданова.

Согласно постановлению кабмина, малые аэропорты могут работать только при соблюдении определенных требований. Среди них – установка ограждения с сигнализацией, организация контроля доступа, видеонаблюдения и круглосуточного патрулирования, оснащение площадки интернетом и другие.

Богданов подчеркнул, что администрации регионов заранее уведомили о прекращении перевозок, а Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское межрегиональные территориальные управления получили извещения о приостановке работы 15 посадочных площадок.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу Минтранса в сфере поддержки регионального авиасообщения, в том числе малой и полярной авиации. По ее словам, сейчас в этой области сложилась тяжелейшая ситуация.

Спикер СФ поручила комитету по экономической политике подготовить слушания по этой теме с приглашением руководства Минтранса. По ее словам, им надо напомнить, что они отвечают не только за международные полеты, не только за авиаполеты из Москвы в Санкт-Петербург, но и за все авиационное сообщение страны.