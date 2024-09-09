РЖД прорабатывает вопрос возобновления пассажирского сообщения с КНР

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Компания РЖД приступила к проработке вопроса по восстановлению пассажирского сообщения с Китаем. Об этом сказано в телеграм-канале холдинга.

Представители компании также указали на заинтересованность в данном вопросе всех сторон, в том числе правительства Забайкальского края из-за перегруженности автомобильного пункта пропуска.

Ранее Владимир Путин указывал на готовность Китая к процедуре упрощения въезда для российских дальнобойщиков, так как сейчас для этого нужно оформлять визу, которую можно получить лишь в приграничных российских регионах, что отнимает много времени.

Однако президент уточнил, что еще ждет согласования вопросов между министерствами двух стран. Он уточнил, что российская сторона также должна внести изменения в межправсоглашение, подписанное с Китаем и действующее до сих пор.

