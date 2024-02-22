Путин заявил о готовности Китая упростить въезд для российских дальнобойщиков

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Китай готов к процедуре упрощения въезда для российских дальнобойщиков, однако ждет согласования между министерствами двух стран. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи с водителями грузового транспорта в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток", передает РИА Новости.

Так, один из участников встречи сообщил Путину, что для въезда на территорию Китая дальнобойщикам из России необходимо оформлять визу, которую можно получить лишь в приграничных российских регионах. Именно это, по его словам, отнимает много времени у них.

В свою очередь, президент РФ напомнил, что между странами заключено межправительственное соглашение, которое до сих пор действует и полностью выполняется Россией и Китаем. Поэтому, по его словам, если и вносить какие-то изменения, то только на основе взаимности. Сейчас, как утверждает президент, над этими поправками работают соответствующие ведомства.

"Дело даже не в Китае, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос", – объяснил Путин.

Ранее Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для граждан нескольких европейских стран. Уточняется, что речь идет о гражданах Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии и Евросоюза в целом.

Теперь представители указанных стран, которые ранее освобождались от визового сбора, будут должны его уплачивать. Среди них – близкие родственники россиян из перечисленных выше стран, школьники, студенты и аспиранты, направляющиеся на учебу и стажировку, а также участники научной, культурной и спортивной деятельности, а также водители-дальнобойщики.



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