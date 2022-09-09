В РФ предложили сделать звонки в call-центры лоукостеров бесплатными

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Общероссийское объединение пассажиров предложило обязать авиакомпании сделать звонки в их call-центры бесплатными. Об этом сообщает газета "Известия".

В настоящее время стоимость звонка составляет 10–15% от цены самого авиабилета. Председатель ООП, член Общественной палаты Илья Зотов рассказал, что инициатива касается лишь звонков для внесения изменений в купленные авиабилеты. Зачастую это нужно сделать оперативно, а другие вопросы можно решить в письменном виде.

При этом поводом для инициативы стали множественные обращения пассажиров "Победы" по вопросу законности оплаты таких звонков. Стоимость одной минуты разговора с call-центром, включая время ожидания, обойдется в 55–60 рублей.

По данным "Известий", часто авиакомпании отдают функции call-центров на аутсорсинг, а сами не оплачивают услуги центра.

Сергей Половников из Content Review выразил мнение, что изменение правил и введение новых регламентов приведет к повышению цен на билеты.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября "Аэрофлот" намерен полностью перейти на отечественную систему бронирования "Леонардо". Гендиректор авиакомпании Сергей Александровский рассказал, что в планах перевозчика к 2024 году на 80% перейти на российское ПО, а к 2027 году – полностью отказаться от иностранных аналогов.

