Минздрав РФ опроверг информацию о новых противопоказаниях для вождения автомобиля

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Информация, появившаяся в СМИ и соцсетях о проекте нормативного акта, предполагающего якобы расширение списка противопоказаний к управлению транспортным средством, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая, проект не содержит какие-либо дополнения или изменения в перечне противопоказаний к управлению транспортным средством по сравнению с действующим списком. Он указал на то, что общественность обратила внимание на группу таких заболеваний, как расстройство личности и поведения в зрелом возрасте, которая включает в себя спектр кодов по международной классификации болезней.

Кроме того, актуальное постановление кабмина РФ № 1604, которое устанавливает список противопоказаний, вместе с данным проектом, содержат лишь указание, что расстройства являются противопоказаниями только в том случае, если они относятся к категории хронических или затяжных, а также проявляются в тяжелой, стойкой или часто обостряющейся форме.

Ранее в СМИ сообщалось, что в России хотят утвердить новый перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, в который войдут расстройства сексуального предпочтения и расстройства половой идентификации.

В материалах говорилось, что в список войдут 10 наименований групп заболеваний, например органические, включая симптоматические психические расстройства, шизофрения и бредовые расстройства, расстройства настроения, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, умственная отсталость, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, а также эпилепсия, аномалии цветового зрения и бинокулярная слепота.

