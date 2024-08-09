"Тройки" к 15-летию ФПК начали продаваться в поездах, курсирующих в сообщении с Москвой

Фото: телеграм-канал "ФПК. Лучше поездом!"

Тематические карты "Тройка", выпущенные к 15-летию Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК"), начали продаваться в поездах перевозчика, курсирующих в сообщении с Москвой. Пассажиры могут приобрести их у проводника.

На "юбилейных" картах изображен фирменный логотип "15 лет Федеральной пассажирской компании", отмечается в телеграм-канале перевозчика.

При этом дизайн карты представлен в двух вариантах. Для одного из них использовали изображение туристического поезда "Жемчужина Кавказа", а для второго – состав дальнего следования на фоне летнего пейзажа.

Также на тематических "Тройках" изображаются и остальные поезда компании. Например, продаются карты с "Красной стрелой" и туристическим поездом "Сочи".

Ранее Дептранс Москвы совместно со Студией военных художников имени М. Б. Грекова выпустил шесть тематических "Троек". На картах изображены запуск "Спутника-1", самолеты в небе и традиционные русские пейзажи. "Тройки" с работами известных мастеров живописи выпустили к 90-летию студии.