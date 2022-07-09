Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах в ночь на субботу, 9 июля, задержано и отменено 22 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Больше всего корректировок внесено в расписание Домодедово. Там задержали 6 рейсов и отменили 4.

Во Внуково отменено 3 рейса и задержано 5. В Шереметьево отменено и задержано по 2 рейса.

В начале июля Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России.

Самолеты временно не летают в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.

Ранее сообщалось, что в России выросла стоимость внутренних перелетов в эконом-классе. По данным Росстата, с конца декабря 2021 года по 1 июля 2022 года рост составил 20,5%.

