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Транспорт

19:22

Транспорт Москвы работает в штатном режиме – Ликсутов

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Из-за большого количества участников праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, а также "Бессмертного полка" некоторые станции метро могут работать с ограничениями. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

"Большинство едет на метро, поэтому на некоторых станциях пассажиров намного больше, чем в обычные выходные. На ряде станций вводятся ограничения входа/выхода", – говорится в публикации.

Между тем, по словам главы ведомства Максима Ликсутова, несмотря на большой пассажиропоток, городской транспорт работает в штатном режиме.

"Многие выбирают метро, поэтому мы увеличили количество поездов на некоторых линиях почти на 30%", – сказал он.

Кроме того, у станций московской подземки работают 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, а количество сотрудников службы безопасности было увеличено на 1300 человек.

Ранее пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на входе станции "Новокузнецкая" из-за большого числа пассажиров. Горожан попросили проходить к станции "Полянка". Ситуативные ограничения также возможны на станции "Китай-город".

Акция "Бессмертный полк" прошла на Тверской улице столицы

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