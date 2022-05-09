Транспорт Москвы работает в штатном режиме – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
Из-за большого количества участников праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, а также "Бессмертного полка" некоторые станции метро могут работать с ограничениями. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
"Большинство едет на метро, поэтому на некоторых станциях пассажиров намного больше, чем в обычные выходные. На ряде станций вводятся ограничения входа/выхода", – говорится в публикации.
Между тем, по словам главы ведомства Максима Ликсутова, несмотря на большой пассажиропоток, городской транспорт работает в штатном режиме.
"Многие выбирают метро, поэтому мы увеличили количество поездов на некоторых линиях почти на 30%", – сказал он.
Кроме того, у станций московской подземки работают 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, а количество сотрудников службы безопасности было увеличено на 1300 человек.
Ранее пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на входе станции "Новокузнецкая" из-за большого числа пассажиров. Горожан попросили проходить к станции "Полянка". Ситуативные ограничения также возможны на станции "Китай-город".
Акция "Бессмертный полк" прошла на Тверской улице столицы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: