Дептранс предупредил о возможных ограничениях входа на станцию метро "Новокузнецкая"

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Москвичей и гостей столицы предупредили о возможных ограничениях на входе станции "Новокузнецкая". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Будьте внимательны! В связи с большим пассажиропотоком возможны ограничения входа на станцию "Новокузнецкая", – предупредили в ведомстве.

Пассажиров метро попросили проходить к станции "Полянка", а также следить за новыми сообщениями ведомства по доступности станций.

Ситуативные ограничения также возможны на станции "Китай-город", добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что работу станций метро в центре Москвы ограничили из-за парада Победы и шествия "Бессмертный полк". Станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" работают на вход и пересадку. Станция "Библиотека имени Ленина" доступна только для пересадки.