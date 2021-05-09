Финляндия возобновит железнодорожное сообщение с РФ, но пока не для туристов – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Власти Финляндии заявили о намерении возобновить железнодорожное сообщение с Россией к чемпионату Европы по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение в Хельсинках объяснили тем, что путешествия в Россию на поезде более безопасные, чем на автобусах.

Однако для российских туристов границы продолжат быть временно закрыты. Вопрос о смягчении ограничений будет рассмотрен 12 мая.

Ранее исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций перенес три матча группового этапа ЕВРО-2020 из Дублина в Санкт-Петербург.

Турнир для европейских сборных состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Всего матчи примут 12 городов.