Фотовыставка об истории БКЛ открылась на станции "Проспект Вернадского"

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Экспозиция об истории Большой кольцевой линии (БКЛ) появилась в переходе между станциями "Проспект Вернадского" БКЛ и Сокольнической линии. Об этом в своем телеграм-канале сообщает столичный Дептранс, ссылаясь на заммэра Максима Ликсутова.

"2 года назад Сергей Собянин запустил движение по Большой кольцевой линии. Открытие нового метрокольца стало одним из самых значимых событий в истории Московского транспорта", – напомнил Ликсутов.

По его словам, благодаря БКЛ граждане стали быстрее передвигаться по столичной "подземке". Кроме того, станции метрополитена Москвы появились в тех районах, где метро раньше не было.

"Фотовыставка демонстрирует не только масштаб и сложность проекта, но и красоту и функциональность новых станций", – рассказал Ликсутов.

Экспозиция состоит из 30 фотографий. Здесь можно будет увидеть этапы строительства станций "Деловой центр", "Варшавская" и "Новаторская". Экспозиция открыта до 22 апреля.

Еще одна выставка проекта "Искусство в метро", посвященная архитектуре и дизайну станций БКЛ, заработала в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линий. Здесь можно будет увидеть новые станции метро, выполненные кистями художников. Экспозиция продлится до 18 апреля.

