Фотовыставка к 100-летию со дня рождения Смоктуновского откроется в столице

Фото: досье ФОТО-ИТАР-ТАСС

Фотовыставка по случаю 100-летия со дня рождения народного артиста СССР, советского и российского актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского откроется на Страстном бульваре в Москве 10 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"К 100-летию со дня рождения Иннокентия Смоктуновского Музей МХАТ подошел очень ответственно, поскольку этот удивительный артист очень дорог для истории Художественного театра", – рассказала специалист архивного отдела Музея МХАТ, дочь артиста Мария Смоктуновская.

По ее словам, фотографии из спектаклей "Идиот" и "Царь Федор Иоаннович", которые покажут на выставке, предоставили Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова и Академический Малый театр, а фотографии из фильмов – киностудия "Мосфильм" и Госфильмофонд.

Как отметила Смоктуновская, ее отец создал уникальный тип актерской игры, который основывался на простоте, естественности и открытости внутреннего мира. Зрители называли Смоктуновского гением, однако сам он себя таким не считал.

Дочь артиста уверена, что его характер закалила Великая Отечественная война.

"Папа об этом сам писал так: "Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы не было войны, моей военной биографии, я не хочу, чтобы каждый прошел тот же путь, потому что это был очень трудный путь. Это было тяжело настолько, что я был на грани ухода из жизни, когда попал в плен и с нами обходились очень жестоко в лагерях военнопленных", – указала она.

Смоктуновская считает, что именно этот опыт и помог артисту создать более глубоких и психологически сложных персонажей. Смоктуновский всегда особо изучал историческую ситуацию вокруг событий в пьесе, читал переписки и продумывал ассоциативные ходы. Для него были важны подготовительная работа, поиск грима и выбор костюма.

Как добавила Смоктуновская, к 100-летию со дня рождения ее отца прошло множество мероприятий. Например, фестиваль имени И. М. Смоктуновского в Ачинске, в программу которого вошли выставки, концерты, творческие лаборатории и мастерские.

В Норильском Заполярном театре драмы имени Владимира Маяковского состоялась премьера спектакля "Быть Смоктуновским", в зеленом фойе МХТ имени А. П. Чехова – выставка "Многоликий, но единственный", в Доме ученых – показ документального фильма Веры Токаревой "Воспоминания в саду" и другие мероприятия.

По мнению Смоктуновской, такие выставки способствуют культурному обогащению горожан. Экспозиция на Страстном бульваре будет находиться напротив дома 12. Она проработает до 4 марта.

Ранее в парке "Красная Пресня" начала работу фотовыставка "Правнуки Победы", приуроченная к 80-летию Победы. На ней представлены истории о подвигах предков, собранные руководителями патриотических клубов, курсантами, активистами молодежных организаций и участниками СВО. Экспозиция доступна для посещения до 30 апреля.

