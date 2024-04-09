РБК: Росавиация рекомендовала аэропортам обслуживать участников СВО в приоритете

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Росавиация направила телеграмму авиакомпаниям и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам спецоперации на Украине. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию телеграммы.

По информации журналистов, в документе, подписанным главой Росавиации Дмитрием Ядровым, содержится рекомендация предоставлять приоритет участникам СВО при регистрации на рейсы и прохождении досмотра в аэропортах, а также просьба исключить случаи некорректного общения с военнослужащими, оказывать содействие на всех этапах перевозки и осуществлять грамотное информирование по возникающим вопросам.

В Росавиации также предложили авиакомпаниям принимать "неотложные решения" для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. Кроме того, во время регистрации военнослужащим с ограничениями мобильности рекомендуют предоставлять наиболее комфортные места в салоне.

В пресс-службе Шереметьево подтвердили изданию получение соответствующей телеграммы. Вместе с тем в Росавиации отказались от каких-либо комментариев.

Ранее в России ввели запрет на увольнение вдов погибших участников спецоперации в течение года с момента гибели мужей. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.

До этого правительство РФ упростило порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Новые правила прежде всего касаются участников СВО, которые из-за боевых действий утратили контракты с организациями, содействующими выполнению возложенных на ВС РФ задач.