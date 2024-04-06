Путин подписал закон о запрете увольнять вдов погибших участников СВО в течение года

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В России ввели запрет на увольнение вдов погибших участников спецоперации в течение года с момента гибели мужей. Соответствующий документ с подписью Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Законом вносятся изменения в статью 261 Трудового кодекса (ТК) РФ. Его инициаторами стали депутат от партии "Единая Россия" Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов.

Увольнение женщин в статусе вдов ветеранов боевых действий станет невозможным по воле работодателей. Исключениями будут считаться повторный брак или неоднократные грубые нарушений трудовой дисциплины.

Ранее Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ. Из подписанного президентом документа следовало, что конфискация средств или имущества может применяться за действия, направленные против безопасности РФ, за публичные оскорбления и дискредитацию ВС.

