Станции Таганско-Краснопресненской линии открыли для пассажиров

Все станции Таганско-Краснопресненской линии метро открыли раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба подземки в Twitter. Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" работают в штатном режиме.
Тем не менее компенсационные маршруты продолжат курсировать до ночи, соответственно ограничения движения для автомобилей на юго-востоке Москвы начнут снимать в это же время. Обычная схема движения транспорта полностью будет восстановлена к утру среды, 10 апреля.
В работах по обновлению инфраструктуры станций метро, которые закрыли из-за строительства Некрасовской линии, принимали участие около 1,4 тысячи сотрудников столичного метрополитена.
На путевой инфраструктуре работы прошли на участке более 3,8 километра. Были заменены шпалы, провели техническое обслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке пути было заменено 27 тонн щебня. Также сотрудники метрополитена уложили около двух тысяч метров новых кабелей и покрасили светофоры.
6 апреля закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками". Не работали станции: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".
В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро изменилась схема движения на юго-востоке Москвы, обеспечивая приоритет для городского транспорта. Ограничения должны были действовать до 04:30 11 апреля.
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