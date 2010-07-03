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12:15

Станции Таганско-Краснопресненской линии откроют с 14:00

мэр Москвы Сергей Собянин метро

12:15

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Все станции Таганско-Краснопресненской линии метро откроют 9 апреля с 14:00. Об этом в своем Twitter написал Сергей Собянин.

Таким образом, закрытый участок начнет работать раньше запланированного срока. Мэр уточнил, что компенсационные маршруты продолжат работать до ночи.

"Волгоградка и Рязанка завтра с утра будут работать в штатном режиме", – сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что работы на закрытых станциях фиолетовой ветки завершены. Там обновили пассажирскую зону, путевую и энергетическую инфраструктуры. Это необходимо для обеспечения безопасности движения поездов на линии и стабильного выполнения графика.

В работах по обновлению инфраструктуры станций, которые закрыли из-за строительства Некрасовской линии, принимали участие около 1,4 тысячи сотрудников столичного метрополитена.

На путевой инфраструктуре работы прошли на участке более 3,8 километра. Были заменены шпалы, провели техническое обслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке пути было заменено 27 тонн щебня. Также сотрудники метрополитена уложили около двух тысяч метров новых кабелей и покрасили светофоры.

6 апреля закрыли участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками". Не работали станции: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

Фото: mosgortrans.ru


В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро изменилась схема движения на юго-востоке Москвы, обеспечивая приоритет для городского транспорта. Ограничения должны были действовать до 04:30 11 апреля.

Работали обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе.

мэр Москвы Сергей Собянин метро

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