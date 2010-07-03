Около 1,4 тыс человек участвовали в обновлении инфраструктуры станций фиолетовой ветки

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Около 1,4 тысячи сотрудников столичного метрополитена участвовали в работах по обновлению инфраструктуры станций Таганско-Краснопресненской линии, которые закрыли из-за строительства Некрасовской линии. Работы велись круглосуточно. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Работы на временно закрытом участке проходили в круглосуточном режиме. В течение трех дней сотрудники выполнили масштабные объемы работ на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне станций", – приводятся в сообщении слова первого замначальника метрополитена Дмитрия Дощатова.

По его словам, работы на путевой инфраструктуре прошли на участке более 3,8 километра. Были заменены шпалы, провели техническое обслуживание путей и контактного рельса. На открытом участке пути было заменено 27 тонн щебня. Также сотрудники метрополитена уложили около двух тысяч метров новых кабелей и покрасили светофоры.

Кроме того, работы велись и в пассажирской зоне.

"Здесь помыли стены и пол, провели осмотр механизмов эскалаторов, заменили светильники. На станциях также провели мелкий ремонт: починили двери, лестницы, заменили тактильную плитку", – говорится в сообщении.

С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками".

Для пассажиров ограничен вход на станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.

Ранее заместитель мэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что закрытый участок могут открыть раньше намеченного срока. По его словам, это произойдет, если работы будут идти с опережением.