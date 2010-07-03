Почти 90 тыс пассажиров перевезли автобусы КМ из-за закрытия участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 88 тысяч пассажиров перевезли компенсационные автобусы утром в понедельник, 8 апреля, в районе закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена.

"Бесплатные маршруты наземного транспорта у закрытых станций метро на 8:00 перевезли 88,1 тысячи пассажиров" – говорится в сообщении транспортного комплекса Москвы в Twitter.

Директор НИИ "МосТрансПроект" Александр Поляков ранее сообщил, что число бесплатных регулярных маршрутов в районе временно закрытых станций возросло с 14-ти до 24-х.

Автобусы КМ курсируют с интервалами от 40 секунд до шести минут.

С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.

При этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин не исключил, что закрытый участок могут открыть раньше намеченного срока. По его словам, это произойдет, если работы по строительству Некрасовской линии будут идти с опережением.