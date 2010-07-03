На станции МЦК Нижегородская открыли турникеты из-за закрытия участка метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Турникеты на станции Нижегородская МЦК в утренний час пик открыли для свободного входа.
"Мы делаем все, чтобы проезд пассажиров был максимально комфортным. При необходимости эти меры будут повторяться на протяжении всего периода закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы метрополитена.
Уточняется, что из-за временного закрытия южного участка фиолетовой линии подземки пассажиропоток на станции Нижегородская возрос на 4-5 процента. "Пропускная способность Московского центрального кольца выше, и Московский метрополитен рекомендует пассажирам активнее использовать именно эту линию", – уточнили в пресс-службе.
В ЦОДД, в свою очередь, рассказали, что в районе закрытого участка метро был скорректирован режим работы более 30 светофоров. "На более чем 30 светофорных объектах поменяли режим работы для того, чтобы автобусы "КМ" в районе закрытых станций фиолетовой ветки ехали без задержек", – говорится в сообщении ведомства в микроблоге Twitter.
Ранее специалисты рекомендовали автомобилистам временно отказаться от поездок на юго-восток Москвы. В частности, на личных авто лучше не ехать на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы.
На закрытом участке метро увеличено количество бесплатных регулярных маршрутов
С 6 по 10 апреля включительно закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.
В период перекрытия частично изменилась схема автомобильного движения. Работают обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе. Закрыты съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты, с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару запрещено.
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