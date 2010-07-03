Автомобилистам советуют избегать поездок на юго-восток столицы

ЦОДД рекомендовал автомобилистам временно отказаться от поездок на юго-восток Москвы. Движение там сильно затруднено из-за строительства Некрасовской линии метро.
В частности, на личных авто лучше не ехать на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы.
В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро изменилась схема движения на юго-востоке Москвы, обеспечивая приоритет для городского транспорта. Ограничения действуют с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.
Работают обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе.
Закрыты съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты, с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару запрещено.
В районе закрытого участка метро был скорректирован режим работы более 30 светофоров, чтобы автобусы "КМ" ехали без задержек.
Как наземный транспорт перевозит жителей ЮВАО во время закрытия участка метро
С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками".
Для пассажиров ограничен вход на станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.
При этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин не исключил, что закрытый участок могут открыть раньше намеченного срока. По его словам, это произойдет, если работы по строительству Некрасовской линии будут идти с опережением.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.