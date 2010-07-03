Автомобилистам советуют избегать поездок на юго-восток столицы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

ЦОДД рекомендовал автомобилистам временно отказаться от поездок на юго-восток Москвы. Движение там сильно затруднено из-за строительства Некрасовской линии метро.

В частности, на личных авто лучше не ехать на Волгоградский и Рязанский проспекты, Нижегородскую и Марксистскую улицы.

В связи с закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро изменилась схема движения на юго-востоке Москвы, обеспечивая приоритет для городского транспорта. Ограничения действуют с 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля.

Работают обособленные выделенные полосы на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, улицах Марксистская, Таганская, Нижегородская, дублерах Новорязанского шоссе.

Закрыты съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты, с основного хода улицы Нижегородская на внешнюю сторону ТТК. Движение по дублерам Лермонтовского проспекта и Хвалынскому бульвару запрещено.

В районе закрытого участка метро был скорректирован режим работы более 30 светофоров, чтобы автобусы "КМ" ехали без задержек.

Как наземный транспорт перевозит жителей ЮВАО во время закрытия участка метро



С 6 по 10 апреля включительно закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между "Пролетарской" и "Котельниками".

Для пассажиров ограничен вход на станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Это связано с работами по проходке тоннеля новой Некрасовской линии. Ожидается, что фиолетовая ветка вернется к обычному режиму 11 апреля в 05:30.

При этом заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин не исключил, что закрытый участок могут открыть раньше намеченного срока. По его словам, это произойдет, если работы по строительству Некрасовской линии будут идти с опережением.

