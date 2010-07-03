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00:59

Около 400 тысяч человек перевез наземный транспорт в районе закрытых станций метро

транспорт метро

00:59

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Около 400 тысяч москвичей и гостей столицы воспользовались компенсационным наземным транспортом в районе закрытых станций фиолетовой ветки метро.

Данные предоставил информационный центр транспортного комплекса столицы в Twitter.

Ранее сообщалось, что бесплатными маршрутами, действующими в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро, воспользовались более 300 тысяч человек.

Компенсационные автобусы на юго-востоке Москвы будут работать до 2:00.

С 6 по 10 апреля включительно из-за строительства Некрасовской линии метро закрыт участок Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Пролетарская" и "Котельники".

В обычном режиме метрополитен возобновит работу 11 апреля в 5:30. В районе закрытого участка работают свыше 500 бесплатных компенсационных автобусов.

транспорт метро

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