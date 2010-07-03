Более 300 тысяч человек воспользовались бесплатными маршрутами у закрытых станций метро

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Более 300 тысяч человек воспользовались бесплатными маршрутами, действующими в районе временно закрытых станций Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

"На 18:00 сегодня бесплатные автобусы и троллейбусы перевезли более 300 тысяч пассажиров. Все маршруты у закрытых станций работают штатно", – говорится в сообщении.

С 6 по 10 апреля включительно для пассажиров закрыли станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

Ограничения связаны с проходкой тоннеля новой Некрасовской линии. Людей временно перевозят бесплатные компенсационные маршруты.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в обычном режиме метрополитен может возобновить работу на сутки раньше – 10 апреля в 5:30.