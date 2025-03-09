09 марта, 07:19Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода сняты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) – в 05:48 мск, Нижний Новгород (Стригино) – в 06:10 мск, Казань – в 06:30 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", – написал он.
Кореняко уточнил, что за время действия ограничений два самолета, следовавшие в Казань, совершили посадку на запасном аэродроме.
Ранее аналогичные ограничения уже вводились на работу авиагаваней Волгограда и Саратова. Спустя время они были сняты.
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