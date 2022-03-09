Пассажиры "Аэрофлота" смогут вернуть деньги за неиспользованные перевозки до конца года

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Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает переоформление перевозки по альтернативным маршрутам других авиакомпаний, если есть такая возможность. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании уточнили, что пассажиры смогут оформить возврат денежных средств за неиспользованную перевозку "Аэрофлотом". Это можно будет сделать до конца 2022 года и независимо от тарифа, по которому приобретался авиабилет. Кроме того, пассажиры смогут бесплатно переоформить билеты на другие даты до конца 2022 года с сохранением маршрута.

Ранее "Аэрофлот" с 8 марта приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Белоруссию. Решение было принято в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.