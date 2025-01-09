Поезда задерживаются на МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда на МЦД-2 следуют с установленным интервалом, передает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По данным перевозчика, несколько поездов дальних маршрутов Рижского направления в сторону области идут с отклонением от графика до 10 минут.

"Принимаем все необходимые меры для сокращения времени их опоздания", – заключили в МЖД.

Между тем с 9 до 31 января на Савеловском, Белорусском, Горьковском и Казанском направлениях Московской железной дороги изменился график движения. Это связано с развитием инфраструктуры на перегоне между станциями Каналстрой и Вербилки, на участке между остановками Савелово и Талдом, а также на станциях Икша, Петровско-Разумовская, Можайск и Тестовская.

