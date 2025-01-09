ЦОДД призвал водителей к внимательности из-за мокрого снега и дождя в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть внимательными из-за непогоды в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

По прогнозам синоптиков, до утра 10 января в некоторых районах города ожидаются мокрый снег и дождь, также возможно образование гололедицы.

"Соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Особенно будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах", – отметили в департаменте.

Кроме того, Дептранс рекомендовал автомобилистам пересесть на городской транспорт.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 02:00 20 января. Предупреждение также будет актуально на территории Подмосковья.

Между тем столица 11 и 12 января окажется под влиянием атлантического циклона. 11 января ожидаются осадки преимущественно в виде дождя на все сутки, а 12 января погода будет облачной, временами пройдет небольшой снег. Кроме того, 13 января сохранится облачная погода, ожидается небольшой снег.