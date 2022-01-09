"Аэрофлот" возобновит полеты в Нур-Султан с 10 января

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит рейсы из Москвы в Нур-Султан и обратно, ранее запланированные на 9 января. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
"В связи с действующими ограничениями на территории республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4:00 по московскому времени 10 января, обратный рейс из Нур-Султана – на 12:05 по местному времени", – говорится в сообщении.
Следующие рейсы авиакомпания будет выполнять ежедневно. Также с 10 января "Аэрофлот" возобновит продажу билетов на собственные рейсы в республику, которая ранее была приостановлена до 20 января для России и 21 января для Казахстана.
"Аэрофлот" находится в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД РФ по вопросам восстановления авиаперевозок из/в республику Казахстан. По мере получения необходимых разрешений "Аэрофлот" будет оперативно публиковать информацию о возобновлении рейсов в другие города Казахстана", – добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что аэропорт Алма-Аты технически готов к открытию, однако воздушная гавань возобновит работу только после стабилизации обстановки в стране.
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