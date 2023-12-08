В Москве временно перекрыли движение на участке Полоцкой улицы

Фото: телеграм-канал "Это Москва"

В столице перекрыли движение на участке Полоцкой улицы из-за утечки. Об этом Дептранс Москвы предупреждает в своем официальном телеграм-канале.

"Из-за проведения оперативных работ перекрыто движение на участке Полоцкой улицы, от Молодогвардейской до Ельнинской улицы. Выбирайте пути объезда", – говорится в его публикации.

В свою очередь, столичный комплекс городского хозяйства сообщил об обнаружении утечки на сетях водоснабжения в районе улицы Ельнинской. Скопление воды наблюдается на пересечении с улицей Полоцкой.

Движение транспорта на данном участке временно ограничено.

В настоящее время специалистам удалось ликвидировать утечку. Коммунальщики начали приводить в порядок дорожное полотно.

Ранее городские службы устранили прорыв гидранта на Луховицкой улице в Юго-Восточном административном округе Москвы. Тогда разлитие воды на улично-дорожной сети удалось оперативно ликвидировать.

Ситуация не оказала влияния на водоснабжение местных жителей.