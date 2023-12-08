Интервалы движения поездов увеличивали на участке Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дептранс Москвы.

"Временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – сообщали в ведомстве.

К настоящему времени движение начали вводить в график, уточнили в публикации Дептранса.

Ранее, 8 декабря, на этой же линии временно отсутствовало движение поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино". Причиной тому был человек на путях. Затем движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро было восстановлено.

В тот же день интервалы движения поездов временно были увеличены на Арбатско-Покровской линии метрополитена, но затем поезда начали следовать по расписанию.

Интервалы движения поездов временно увеличены на БКЛ