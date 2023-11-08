Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – указано в сообщении.

Ранее, 4 ноября, в 16:35 на транспортном объекте также было перекрыто движение. Находящихся мосту людей и в зоне досмотра призвали не паниковать и следовать указаниям, которые давали сотрудники транспортной безопасности.

В этот же день в 18:45 движение возобновили.

До этого, 1 ноября, губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в городе воздушную тревогу, в связи с чем перекрыли движение по Крымскому мосту. Причины не называли.

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