Движение поездов по часовой стрелке МЦК восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение составов по часовой стрелке Московского центрального кольца восстановили. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

"Восстановлено движение поездов по часовой стрелке Московского центрального кольца (14)", – говорится в сообщении.

Поезда на МЦК по часовой стрелке в настоящее время курсируют по графику.

До этого движение поездов было приостановлено на Московском центральном кольце из-за человека на пути.

Ранее поезда не ходили на Кольцевой линии столичного метро против часовой стрелки. Это произошло также из-за человека на путях.



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