Движение поездов приостановлено по часовой стрелке на МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение поездов приостановлено на МЦК из-за человека на пути. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

"На Московском центральном кольце (14) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Московский скоростной диаметр станет платным для транзитных машин с 2 января 2023 года. Уточнялось, что стоимость проезда составит 950 рублей.

Также отмечалось, что проезд можно будет оплатить на сайте и в приложении "Парковки России". Тестирование системы начнется в декабре.

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