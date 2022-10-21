Поезда временно не ходят на Кольцевой линии метро из-за человека на путях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Движения поездов временно нет на Кольцевой линии столичного метро против часовой стрелки из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиров призвали пользоваться поездами, ходящими в направлении по часовой стрелке, и радиальными линиями.

Ранее сообщалось, что движение от "Октябрьской" до "Новых Черемушек" Калужско-Рижской линии метро будет ограничено с 4 по 8 ноября. Закрыты, в частности, будут станции "Шаболовская", "Ленинский проспект", "Академическая", "Профсоюзная".

Такое решение приняли из-за строительства тоннеля будущей Троицкой линии метро.



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