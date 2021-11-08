Новую станцию БКЛ "Кунцевская" подключили к электросети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты завершили работы по подключению к электросети станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Для электроснабжения станции специалисты проложили кабельные линии напряжением 20 киловольт общей протяженностью более пяти километров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такие сети имеют повышенную надежность, что позволяет увеличить пропускную способность и снизить потери электроэнергии
Ранее энергетики завершили техническое присоединение станции "Терехово" в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Как уточняется, для электроснабжения объекта специалисты проложили кабельные линии протяженностью более 1 километра.
Как сообщалось, в Москве впервые в истории одновременно откроют 10 станций метро. На новом участке пассажирам станут доступны станции "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино" и "Каховская".
Андрей Бочкарев: восточный участок БКЛ метро готов более чем наполовину
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