Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

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Москва 24

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Транспорт

10:50

Новую станцию БКЛ "Терехово" подключили к электросетям

транспорт метро строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

Специалисты завершили техническое присоединение станции "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

Как уточняется, для электроснабжения объекта специалисты проложили кабельные линии протяженностью более километра.

"Сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии. Проект реализует АО "Объединенная энергетическая компания", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что станция "Терехово" станет ключевым транспортным узлом для реализации программы по освоению Мневниковской поймы, где ведется строительство новых жилых кварталов и спортивных объектов. Станцию планируют открыть до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.

Участок БКЛ метро от "Хорошёвской" до "Мнёвников" будет закрыт до 31 октября

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