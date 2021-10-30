Новую станцию БКЛ "Терехово" подключили к электросетям

10:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо
Специалисты завершили техническое присоединение станции "Терехово" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Как уточняется, для электроснабжения объекта специалисты проложили кабельные линии протяженностью более километра.
"Сети 20 кВ отличаются высокой надежностью, позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети и снизить потери электроэнергии. Проект реализует АО "Объединенная энергетическая компания", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что станция "Терехово" станет ключевым транспортным узлом для реализации программы по освоению Мневниковской поймы, где ведется строительство новых жилых кварталов и спортивных объектов. Станцию планируют открыть до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%. Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что на всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.
Участок БКЛ метро от "Хорошёвской" до "Мнёвников" будет закрыт до 31 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: