Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/gabriele

Росавиация отменила действие временных ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в телеграм-канале.

Аэровокзал возобновил прием и отправку гражданских самолетов в соответствии с расписанием.

Запреты, направленные на обеспечение безопасности полетов, в аэропорту были объявлены около 04:57 по московскому времени. Тогда же они затронули и авиагавань Ставрополя. В последней они перестали действовать спустя примерно час.

Одновременно с этим ограничения сняли в гавани Волгограда, где были введены в 00:21 по Москве. За время их действия на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.