Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 08:15

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: 123RF/gabriele

Росавиация отменила действие временных ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода. Об этом сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в телеграм-канале.

Аэровокзал возобновил прием и отправку гражданских самолетов в соответствии с расписанием.

Запреты, направленные на обеспечение безопасности полетов, в аэропорту были объявлены около 04:57 по московскому времени. Тогда же они затронули и авиагавань Ставрополя. В последней они перестали действовать спустя примерно час.

Одновременно с этим ограничения сняли в гавани Волгограда, где были введены в 00:21 по Москве. За время их действия на запасной аэродром был перенаправлен один рейс.

Читайте также


транспортрегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика