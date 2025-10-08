Ограничения сняты в аэропорту Волгограда и Ставрополя

Фото: depositphotos/nitinut380

Ограничения на полеты отменены в аэропортах Волгограда и Ставрополя. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Волгоград.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов объявили в аэропорту Волгограда в ночь на среду, 8 октября. Вскоре после этого меры безопасности распространились и на аэропорт Ставрополя.

Таким образом, на момент публикации ограничения продолжают действовать только в аэропорту Нижнего Новгорода – он по-прежнему не принимает на посадку и не отправляет воздушные рейсы.