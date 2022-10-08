В Минтрансе планируют возобновить движение поездов по Крымскому мосту вечером 8 октября

Фото: телеграм-канал "Следком"

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста после произошедшего взрыва планируется возобновить в субботу, 8 октября, к 20:00 по московскому времени, сообщили в Минтрансе РФ.

"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов, работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по московскому времени", – сообщили ТАСС в министерстве.

Также в компании "Гранд сервис Экспресс" отметили, что поезда №8 Севастополь – Санкт-Петербург и №28 Симферополь – Москва отправятся в субботу вовремя.

8 октября примерно в шесть часов утра на Крымском мосту произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда произошло. По данным Национального антитеррористического комитета причиной ЧП стал подрыв грузового автомобиля.

Там уточнили, что это привело к возгоранию семи цистерн, а также обрушению двух автомобильных пролетов моста. Позже в СК РФ сообщили о трех погибших в результате инцидента.

Как отметили в Росморречфлоте, судоходство в Керченском проливе, несмотря на инцидент, не перекрывалось. В то время как движение непосредственно по самому мосту полностью перекрыто, планируется запустить паромную переправу через пролив.



На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом в хвосте поезда

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!