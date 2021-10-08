Volkswagen отзывает 476 автомобилей в России

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Официальный представитель Volkswagen в России отзывает 476 автомобилей Volkswagen Touareg в связи с использованием некачественных комплектующих в их сборке. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Причина отзыва транспортных средств: на автомобилях Touareg, выпущенных в определенный период, на винты правого и левого несущих нижних рычагов задней многорычажной подвески (ML-HA) устанавливались гайки с несоответствующим качеством материала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех автомобилях данной партии будет проведена замена указанных гаек, а также правого и левого нижних несущих рычагов задней многорычажной подвески. Для этого российское подразделение Volkswagen проинформирует владельцев подпадающих под отзыв автомобилей о необходимости явиться в ближайший дилерский центр.

В Росстандарте уточнили, что все работы будут бесплатными для собственников машин.

Ранее автомобилистам рассказали, как долго и на протяжении скольких сезонов можно использовать одни и те же зимние шины. При решении стоит обратить внимание на советы производителя, фактическое состояние резины и российские нормы. При малом пробеге срок эксплуатации одного зимнего набора в среднем может достигать 10 лет.