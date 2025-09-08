Ограничения на работу вводились в аэропорту Саратова

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Аэропорт Саратова на время прекращал работу. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что авиагавань приостанавливала прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности. Спустя около 40 минут она вернулась к штатной работе.

Ночью в понедельник, 8 сентября, деятельность приостанавливал аэропорт Калуги. Уточнялось, что это также было необходимо для обеспечения безопасности полетов в регионе. Спустя несколько часов ограничения на работу в аэропорту Калуги были сняты.

