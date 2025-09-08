Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Фото: depositphotos/Chalabala

Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.

Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Одна спустя несколько часов они были отменены.

Кроме того, были сняты ограничения в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.