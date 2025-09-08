00:46Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Аэропорт временно не принимает и не выпускает самолеты.
Ранее аналогичные ограничения были введены в воздушной гавани Нижнего Новгорода. Одна спустя несколько часов они были отменены.
Кроме того, были сняты ограничения в аэропорту Жуковский. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.