Южный вестибюль станции метро "Калужская" закроют на ремонт с 18 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Южный вестибюль станции "Калужская" (выходы № 1–6) Калужско-Рижской линии метро закроют на ремонт с 18 сентября. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.

Отмечается, что ремонтные работы будут проходить по 19 сентября этого года.

В начале июля заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил о старте пусконаладочных работ на восьми эскалаторах станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ). Глубина станции составит около 70 метров.

